«Оренбург» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

В матче второго турасыграли вничью 0:0.

Игра получилась равной и довольно закрытой. Обе команды нанесли всего по 8 ударов по воротам друг друга.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Ахмат 0:0 Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Мохаммад Горбани, Химми Марин, Габриэль Флорентин, Эмирджан Гюрлюк, Брайан Мансилья Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Арсен Адамов, Надер Гандри, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Светослав Ковачев, Камило, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Предупреждения: Светослав Ковачев (19'), Матиас Перес (38'), Надер Гандри (40'), Мохаммад Горбани (60'), Бернард Бериша (70')

Календарь и таблица РПЛ

После двух туров у «Оренбурга» стало 4 очка, он пока на пятой строчке. «Ахмат» (2) — 10-й.