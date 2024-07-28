ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра Андреева28 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 19:12
    • Надаль прошел во 2-й круг на Олимпиаде, где сыграет с Джоковичем
  • 18:57
    • Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге
  • 17:03
    • «Спартак» выиграл у «Химок», Барко забил в дебютном матче за красно-белых
  • 19:24
    • «Оренбург» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью
  • 19:18
    • Женская команда Южной Кореи выиграла золото в стрельбе из лука
    Все новости спорта

    «Оренбург» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью

    «Оренбург» — «Ахмат»: счет матча 0:0, обзор

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Ахмат
    В матче второго тура «Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью 0:0.

    Георгий Шелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Шелия

    Игра получилась равной и довольно закрытой. Обе команды нанесли всего по 8 ударов по воротам друг друга.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Ахмат 0:0
    Оренбург: Николай Сысуев, Андрей Малых, Матиас Перес, Данила Прохин, Максим Сидоров, Ярослав Михайлов, Мохаммад Горбани, Химми Марин, Габриэль Флорентин, Эмирджан Гюрлюк, Брайан Мансилья Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Арсен Адамов, Надер Гандри, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Светослав Ковачев, Камило, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Гамид Агаларов Предупреждения: Светослав Ковачев (19'), Матиас Перес (38'), Надер Гандри (40'), Мохаммад Горбани (60'), Бернард Бериша (70')

    Календарь и таблица РПЛ

    После двух туров у «Оренбурга» стало 4 очка, он пока на пятой строчке. «Ахмат» (2) — 10-й.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Новички зарубятся в «Краснодаре»
  • «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Мирра Андреева выйдет в следующий круг Олимпиады?
  • Линетт — Андреева. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • «Канониры» продолжат побеждать
  • «Ротор» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.14
  • Экспресс дня 28 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ротор — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  5.05
  • Экспресс дня 29 июля
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Раонич — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Попырин — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арнальди — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ухань Три Таунс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:35
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры