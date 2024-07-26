Голенков: До удаления все было в напряжении

Нападающийвысказался о матче с(3:1).

«Тяжелая игра, особенно первый тайм. Могли забить как мы, так и "Крылья". После гола стало полегче, но хорошо, что забили второй и третий мяч. До удаления все было в напряжении. Не сказал бы, что у нас было преимущество. Моментов было примерно одинаково, но хорошо, что все закончилось нашей победой», — цитирует Голенкова «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 4 очка и возглавил таблицу РПЛ. «Крылья Советов» идут последними в турнирной таблице без очков.

В следующих матчах «Ростов» 30 июля на выезде встретится с «Локомотивом», а «Крылья Советов» 1 августа в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».