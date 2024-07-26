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    Агент Довбика рассказал, почему футболист не перешел в «Атлетико»

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    Агент нападающего «Жироны» Артёма Довбика Алексей Лундовский высказался о сорванном трансфере футболиста в «Атлетико».

    Артем Довбик
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    Артем Довбик

    «Атлетико — отличный клуб, но мы не увидели здесь серьёзного проекта для Артёма. К тому же его предложение значительно уступает в финансовом плане предложениям от других клубов, заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги», — приводит слова Лундовского журналист Алекс Луна.

    Ранее была информация, что Довбик должен перебраться в ряды римской «Ромы».

    Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.

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