Агент Довбика рассказал, почему футболист не перешел в «Атлетико»

Агент нападающеговысказался о сорванном трансфере футболиста в «Атлетико».

«Атлетико — отличный клуб, но мы не увидели здесь серьёзного проекта для Артёма. К тому же его предложение значительно уступает в финансовом плане предложениям от других клубов, заинтересованных в лучшем бомбардире Ла Лиги», — приводит слова Лундовского журналист Алекс Луна.

Ранее была информация, что Довбик должен перебраться в ряды римской «Ромы».

Transfermarkt оценивает стоимость Довбика в 35 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 украинец забил 24 мяча в 36 матчах Ла Лиги и стал лучшим бомбардиром турнира.