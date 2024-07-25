Анчелотти: Внедрить Мбаппе в команду не будет проблемой

Главный тренервысказался о том, на какой позиции будет играть французский нападающий, который перешел в команду из

«Я вижу его играющим впереди, а возможности в атаке довольно широкие. Думаю, ключом к хорошей игре в атаке является мобильность игроков.

Внедрить Мбаппе в команду не будет проблемой. Важно то, что он сказал, что адаптируется к команде. Ключевой момент — это то, что каждый игрок должен применять свой талант и качества во благо команде», — отметил Анчелотти в подкасте The Obi One.

«Реал» сообщил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Соглашение с форвардом подписано до июня 2029 года.