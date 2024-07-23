Орлов: Мне жалко болельщиков «Спартака», вот и всё

Российский журналистпрокомментировал переход в «Спартак» форварда

До этого СМИ писали, что нападающий не играет из-за проблем с лишним весом.

«Мне жалко болельщиков "Спартака", вот и всё. То есть там по-прежнему руководители клуба дилетанты. Вот то, что они всё творят, оно всё не в ту сторону.

У них сейчас один нападающий, они купили, его держат в запасе. Он вес набрал. Игрока купили с лишним весом (смеётся). Ну как так?» — сказал Орлов в выпуске на YouTube-канале «Такой футбол».

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В прошлом сезоне Ла Лиги Жозе провел за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и сделал 6 ассистов.