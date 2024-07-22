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    Отец Пруцева: Егор стремится в лучшие европейские лиги, а не в Россию

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    Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев не намерен рассматривать предложения от клубов РПЛ. Об этом сообщил Игорь Пруцев, отец футболиста.

    Егор Пруцев
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    Егор Пруцев

    В прошлом сезоне 21-летний Пруцев выступал за словенский «Целе» на правах аренды.

    «Егор на данный момент в расположении "Црвены", готовится, уже успел выйти на замену в первом туре.

    Будут предложения, которые устроят игрока и клуб, то, возможно, он куда-то и уйдет. Пока сербский клуб рассчитывает на сына.

    Предложения по Егору были из западной и восточной Европы, от клубов РПЛ, но не устроили либо нас, либо клуб.

    Вернуться в Россию? Нет, у Егора не пропало желание играть в Европе. Сын настроен играть и стремится в лучшие европейские лиги.

    На данный момент он футболист "Црвены", хочет играть здесь и доказывать всем, что он может выходить в каждом матче.

    Егор хочет добиться приглашения в более именитый клуб, и об этом мечтает любой футболист», — сказал Игорь Пруцев, слова которого приводит Sport24.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в один миллион евро.

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