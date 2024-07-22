Нигматуллин: Ошибка Максименко в матче с «Оренбургом» — следствие современных тенденций

Бывший вратарь сборной Россиивысказался об ошибке голкипера «Спартака»в матче против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

«Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.

«Каждый вратарь, действующий в современном стиле, то есть играющий в качестве одиннадцатого полевого игрока, имеет право на такую ошибку.

Полевые игроки ошибаются в подобных ситуациях миллионное количество раз. Чем вратари защищены?

Понятно, что вратарь не имеет права на ошибку изначально, потому что его ошибка приведет к голу. Но раз современные тенденции и тренеры требуют от вратарей быть одиннадцатым полевым игроком, то получайте такие ошибки на любом уровне. И на уровне чемпионатов Европы, мира, Кубка Америки и так далее.

К сожалению, пострадал и Максименко. Давайте не будем спускать всех собак на Александра.

Его ошибка — это следствие современных тенденций футбола, из‑за которых такое случается», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».