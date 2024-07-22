ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такефуса КубоТрансферный дайджест. 16-22 июля
  • 12:18
    • «Штурм» подписал Худякова
  • 15:06
    • «Манчестер Юнайтед» может предложить за Симонса 100 млн евро
  • 14:30
    • «Пари НН» готов заплатить миллион евро за сальвадорского нападающего
    Все новости спорта

    Нигматуллин: Ошибка Максименко в матче с «Оренбургом» — следствие современных тенденций

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Оренбург РПЛ Футбол России
    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об ошибке голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче против «Оренбурга» в первом туре РПЛ.

    Руслан Нигматуллин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Нигматуллин

    «Спартак» проиграл на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2.

    «Каждый вратарь, действующий в современном стиле, то есть играющий в качестве одиннадцатого полевого игрока, имеет право на такую ошибку.

    Полевые игроки ошибаются в подобных ситуациях миллионное количество раз. Чем вратари защищены?

    Понятно, что вратарь не имеет права на ошибку изначально, потому что его ошибка приведет к голу. Но раз современные тенденции и тренеры требуют от вратарей быть одиннадцатым полевым игроком, то получайте такие ошибки на любом уровне. И на уровне чемпионатов Европы, мира, Кубка Америки и так далее.

  • Ужасный ляп Максименко. «Спартак» без шансов проиграл «Оренбургу» в первом матче Станковича
  • Обзор спортивных СМИ на сенсационную победу «Оренбурга» над «Спартаком» в первом туре чемпионата России
  • Вчера

    • К сожалению, пострадал и Максименко. Давайте не будем спускать всех собак на Александра.

    Его ошибка — это следствие современных тенденций футбола, из‑за которых такое случается», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не должен проиграть
  • «Пари НН» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Продолжит ли «Торпедо» побеждать?
  • «Ротор» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Дифферданж» — «Ордабасы». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 22 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Пари НН — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ротор — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Дифферданж — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Линкольн — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Селтик
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Расинг Монтевидео — Уачипато
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры