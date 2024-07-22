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    Малых: Был настрой на матч со «Спартаком»

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    Капитан «Оренбурга» Андрей Малых оценил игру команды в матче со «Спартаком». Встреча прошла 21 июля.

    Андрей Малых
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    Андрей Малых

    Клуб из Оренбурга одержал победу со счетом 2:0.

    «Был настрой на матч со "Спартаком". Конечно, летом потеряли ведущих футболистов. Но что делать, такая жизнь. Они пошли на повышение, можно сказать, в более топовые клубы. Я говорю в большей степени про Воробьёва. Ему и Вере желаю удачи и всего наилучшего. На их места взяли футболистов.

    Надеюсь, что они будут качественнее в каких-то моментах. Они наберут форму, выйдут на поле и, надеюсь, принесут пользу команде», — сказал Малых «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче со «Спартаком» у «Оренбурга» голы забили аргентинец Матиас Перес и турок Эмирджан Гюрлюк.

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