Аршавин: «Акрон» будет удивлять весь сезон

Заместитель генерального директора «Зенита»считает, что тольяттинскийможет стать открытием сезона в РПЛ.

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что команда «кайфует» от игры в РПЛ.

В первом туре «Акрон» проиграл на выезде «Локомотиву» со счетом 2:3.

«Когда ты пять раз подряд проиграешь и отправляешься на шестую игру, то уже кайфа не будет.

Это как когда ресторан открывают, приглашают друзей и делают им скидки. Кайф заканчивается ровно тогда, когда ты понимаешь, что раз месяц в убыток, второй, третий, и уже гости не приходят, и ресторан не тот.

Никаких стереотипов об "Акроне" нет. Эта команда будет удивлять весь сезон», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».