Газизов: Была самоотдача на поле — это главное

Гендиректор «Динамо» Махачкалаоценил дебютную игру своего клуба в матче 1-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Шамиль Газизов Фото: dinamo-mx.ru

«Заработали очко в гостях. Для нас это хорошая игра. Все могло бы сложиться иначе, если бы гол был засчитан. Для меня стало откровением, что главный судья отменил мяч и даже не пошел к монитору.

Может, я что-то в правилах не знаю. Но тогда пусть пояснят судейство. Я хотел бы сказать, что ребята большие молодцы. Играли с самоотдачей. Были небольшие ошибки, но это все исправимо. Хотел бы поздравить болельщиков из Дагестана с результативной игрой.

Мы будем работать над усилением. Сегодня прошел медобследование иностранный игрок на позицию правого латераля. Завтра объявим его. Думаю, что скоро подъедут еще игроки. Впереди большой чемпионат. Я увидел на поле большую самоотдачу. Это самое главное», — сказал Газизов.

Календарь и таблица РПЛ

Во втором туре «Динамо» сыграет на выезде против «Краснодара» 28 июля.