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    Червиченко: Дзюба не коснется предложений от клубов РПЛ

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    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Он не верит, что Дзюбу подпишет клуб из РПЛ. Ранее нападающий покинул московский «Локомотив» на правах свободного агента.

    «Футболистам свойственно ошибаться в оценке своих способностей. Артем вряд ли уже сможет выступать в РПЛ, ему не хватает скорости. Немаловажно и то, что клубы сейчас очень считают деньги, а у Дзюбы высокие финансовые запросы.

    Взять к примеру Джикию, он же тоже до сих пор без клуба. Наверняка и потому, что клубы не зовут его из‑за высоких запросов по зарплате», — сказал Червиченко «Матч ТВ».

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