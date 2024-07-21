Червиченко: Дзюба не коснется предложений от клубов РПЛ

Экс-президент «Спартака»оценил перспективы

Он не верит, что Дзюбу подпишет клуб из РПЛ. Ранее нападающий покинул московский «Локомотив» на правах свободного агента.

«Футболистам свойственно ошибаться в оценке своих способностей. Артем вряд ли уже сможет выступать в РПЛ, ему не хватает скорости. Немаловажно и то, что клубы сейчас очень считают деньги, а у Дзюбы высокие финансовые запросы.

Взять к примеру Джикию, он же тоже до сих пор без клуба. Наверняка и потому, что клубы не зовут его из‑за высоких запросов по зарплате», — сказал Червиченко «Матч ТВ».