Адиев: Да, у «Ахмата» есть проблемы с составом

Наставник «Ахмата»отметил, что было бы неправильно удерживать в команде

«Да, у нас есть определенные проблемы с составом. Но я бы не сказал, что это все на меня давит. Не зацикливаюсь на ситуации. Просто знаю, что руководство клуба работает над трансферами, над усилением "Ахмата".

Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время объявим новичков. А если буду сидеть и горевать из-за того, что кто-то к нам не приходит... Зачем? В моем распоряжении уже есть набор качественных исполнителей. И этот ресурс я должен использовать по максимуму! Качественно подготовить команду к чемпионату. Считаю, подходим к сезону в неплохой форме», — цитирует Адиева «СЭ».

«Ахмат» в прошлом сезоне занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.