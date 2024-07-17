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    Адиев: Да, у «Ахмата» есть проблемы с составом

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    Наставник «Ахмата» Магомед Адиев отметил, что было бы неправильно удерживать в команде Мохаммеда Конате и Артема Тимофеева.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Да, у нас есть определенные проблемы с составом. Но я бы не сказал, что это все на меня давит. Не зацикливаюсь на ситуации. Просто знаю, что руководство клуба работает над трансферами, над усилением "Ахмата".

    Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время объявим новичков. А если буду сидеть и горевать из-за того, что кто-то к нам не приходит... Зачем? В моем распоряжении уже есть набор качественных исполнителей. И этот ресурс я должен использовать по максимуму! Качественно подготовить команду к чемпионату. Считаю, подходим к сезону в неплохой форме», — цитирует Адиева «СЭ».

    «Ахмат» в прошлом сезоне занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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