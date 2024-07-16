Головин: Готовимся к новому сезону, работаем на сборах

Хавбек «Монако»ответил, какие чувства у него вызывает игра с капитанской повязкой.

«В принципе, все идет по плану. Готовимся к новому сезону, работаем на сборах. Как воспринял новость, что сыграем товарищеский матч с "Барселоной"? У нас и до этого запланированы хорошие игры, где можно будет проверить свои силы. Конечно, "Барса" — это очень серьезный уровень, такая команда стоит особняком, будет интересно сыграть с ней. Но все-таки основная задача — качественно подготовиться к официальным матчам.

Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — цитирует Головина ТАСС.

Ранее монегаски заняли второе место в Лиге 1 и в нынешнем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.