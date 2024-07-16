ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальОт Ямаля и сборной Грузии до Роналду и Мбаппе. Главные герои и неудачники Евро-2024
  • 13:08
    • Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
  • 09:11
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь АПЛ сезона 2024/25
  • 13:41
    • Стало известно имя основного кандидата на пост главного тренера сборной Англии
  • 12:02
    • Бомбардир «Аугсбурга» усилил «Штутгарт»
  • 11:42
    • Романо: Микаутадзе проходит медосмотр в «Лионе»
    Все новости спорта

    Головин: Готовимся к новому сезону, работаем на сборах

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Хавбек «Монако» Александр Головин ответил, какие чувства у него вызывает игра с капитанской повязкой.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «В принципе, все идет по плану. Готовимся к новому сезону, работаем на сборах. Как воспринял новость, что сыграем товарищеский матч с "Барселоной"? У нас и до этого запланированы хорошие игры, где можно будет проверить свои силы. Конечно, "Барса" — это очень серьезный уровень, такая команда стоит особняком, будет интересно сыграть с ней. Но все-таки основная задача — качественно подготовиться к официальным матчам.

    Какие ощущения от того, что выхожу на поле с капитанской повязкой? Я бы не делал на этом акцент. Понятно, что это и ответственность, и приятные ощущения. Однако самое главное, чтобы мы побеждали и добивались результата. К тому же у нас в команде многие ребята наделены лидерскими качествами, могут повести за собой», — цитирует Головина ТАСС.

    Ранее монегаски заняли второе место в Лиге 1 и в нынешнем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пюник» перевесит чашу весов в свою пользу?
  • «Пюник» — «Динамо Минск». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сохранит ли ХИК участие в Лиге чемпионов?
  • ХИК — «Паневежис». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Выйдет ли «Шанхай Шеньхуа» в 1/4 Кубка Китая?
  • «Шэньчжэнь Пэн Сити» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.13
  • Экспресс дня 16 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Пюник — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч ХИК — Паневежис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Гремио
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.17
  • Прогноз на матч Атлетико Гойаненсе — Васко да Гама
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жувентуде — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эгнатия — Борац Баня-Лука
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ларн — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры