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    Жиру: Настал момент, которого я так боялся, — прощание со сборной Франции

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    Французский форвард Оливье Жиру высказался об окончании карьеры в национальной команде своей страны.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    «Настал момент, которого я так боялся, — момент прощания со сборной Франции. Как я горжусь тем, что надел эту синюю майку и представлял Францию! Присоединившись к этой команде, я вместе с игроками и персоналом обрел вторую семью. Мы всегда поддерживали друг друга, пережили радости и разочарования, победы и поражения, смех и слезы, но всегда были едины и солидарны.

    Мы стали командой неразлучных друзей под пристальным вниманием одного человека — Дидье Дешама, которому я благодарен за доверие. Несмотря на наши взлеты и падения, он позволил мне стать лучшим бомбардиром в истории "синих".

    Моя карьера в сборной Франции не всегда была спокойной. Временами я сомневался, также подвергался критике, но в глубине души никогда не переставал верить. Труд, смирение и молитва помогли мне пережить сложные времена. Благодаря неизменной поддержке жены и четырех замечательных детей я всегда находил в себе силы бороться, чтобы каждый раз возвращаться еще сильнее.

    Я не забываю о болельщиках, которых благодарю от всего сердца. Переворачиваю страницу, меня ждут новые приключения. Отныне я становлюсь главным фанатом. Эта французская команда, которой я служил в течение 13 лет, навсегда останется в моем сердце. Она моя самая большая гордость и мое самое прекрасное воспоминание», — написал Жиру в социальной сети.

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