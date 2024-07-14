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    Уругвай по пенальти одолел Канаду и выиграл бронзу Кубка Америки

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    Сборная Уругвая одолела команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки — 2:2, пенальти — 4:3.

    Сборная Уругвая
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    Сборная Уругвая

    Уругвайцы забили первыми. На 8-й минуте отличился хавбек Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет.

    На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.

    Во втором тайме за Канаду отличился Жонатан Давид (80-я минута). У Уругвая гол забил Луис Суарес (90+2-я).

    В серии пенальти Уругвай одолел соперника со счетом 4:3.

    Футбол. Кубок Америки-2024. 3 место
    Канада — Уругвай 2:2
    Голы: 0:1 Родриго Бентанкур (8'), 1:1 Исмаэль Коне (22'), 2:1 Джонатан Дэвид (80'), 2:2 Луис Суарес (90 + 3'), 1:1 Джонатан Дэвид (пенальти) (91'), 1:1 Федерико Вальверде (пенальти) (91'), 2:2 Моиз Бомбито (пенальти) (91'), 2:2 Родриго Бентанкур (пенальти) (91'), 2:3 Хиорхьян де Арраскаета (пенальти) (91'), 3:4 Матьё Шуаньер (пенальти) (91'), 3:4 Луис Суарес (пенальти) (91') Канада: Дейн Сент-Клэр, Люк де Фужроль (Дерек Корнелиус, 67'), Моиз Бомбито, Али Ахмед (Лиам Миллар, 77'), Алистер Джонстон (Альфонсо Дэвис, 62'), Ричи Лария, Матьё Шуаньер, Джонатан Осорио (Тио Бэр, 77'), Джейкоб Шаффельбург, Тани Олувасейи (Джонатан Дэвид, 67'), Исмаэль Коне Уругвай: Серхио Рочет, Матиас Винья (Лукас Оласа, 66'), Себастьян Касерес, Максимилиано Араухо (Кристиан Оливера, 61'), Факундо Пельистри (Брайан Родригес, 61'), Федерико Вальверде, Мануэль Угарте (Хиорхьян де Арраскаета, 46'), Родриго Бентанкур, Наитан Нандес, Дарвин Нуньес (Луис Суарес, 46'), Хосе Хименес Предупреждения: Люк де Фужроль (7'), Матиас Винья (26'), Тани Олувасейи (63'), Исмаэль Коне (79'), Родриго Бентанкур (85'), Дейн Сент-Клэр (91')

    В финале Кубка Америки-2024 сыграют Аргентина и Колумбия. Матч пройдет в ночь на 15 июля.

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