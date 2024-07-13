В РФС объяснили, почему Кукуяна назначили работать в матче за Суперкубок России

Глава судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФСпрокомментировал назначениена Суперкубок России.

«У нас есть несколько арбитров, которые, исходя из их опыта и физической готовности, могут обслуживать такие матчи. Посмотрели, кто когда судил, какие есть пересечения. Мы пока только приучаем публику к тому, что петербургские арбитры могут судить матчи "Зенита" — соответственно, у нас сразу "уходят" Владислав Безбородов и Кирилл Левников.

Других качественных арбитров считаное количество — кто-то судил финал Кубка, кто-то ещё где-то был задействован. Поэтому мы посчитали, что дать Павлу шанс отсудить этот матч будет наиболее справедливо. Опять же, тут нужна надёжность — это не место для экспериментов. Сезон нужно открыть максимально хорошо, чтобы остальные арбитры в 1-м туре работали более-менее спокойно», — приводит слова Каманцева ТАСС.

«Зенит» и «Краснодар» встретятся в матче за Суперкубок России 13 июля. Поединок начнется в 20:30 мск.