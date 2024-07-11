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    «Актобе» уступил «Сараево», «Ноа» был сильнее «Шкендии», а «Урарту» — «Калева» в Лиге конференций

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    Прошли первые матчи квалификационного раунда Лиги конференции.

    Дмитрий Гунько — тренер «Урарту»
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    Дмитрий Гунько — тренер «Урарту»

    Казахстанский «Актобе» на своем поле проиграл боснийскому «Сараево» — 0:1.

    Единственный мяч на 90-й минуте забил Франсис Кьеремех.

    Латвийская «Лиепая» дома сыграла вничью с фарерским «Викингуром» — 1:1.

    У хозяев забил Марко Симич на 55-й минуте, а у гостей в середине первого тайма Поуль Кадльсберг.

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    Литовский «Шауляй» был слабее эстонской «Левадии» — 0:2.

    На 7-й минуте счет открыл Ричи Мусаба, а через 16 минут преимущество удвоил Фелипе Фелисио.

    Армянский «Ноа» уверенно дома победил македонскую «Шкендию» — 2:0.

    На 81-й минуте счет открыл Гонсало Грегорио, а на исходе основного времени отличился Пабло.

    Эстонский «Калев» дома потерпел поражение от армянского «Урарту» — 1:2.

    У хозяев на 11-й минуте забил Тристан Теевали, а в составе гостей дубль на счету Эдгара Мовсесьяна.

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    • Кутаисское «Торпедо» на своем поле не смогло обыграть албанскую «Тирану» — 1:1.

    На 20-й в свои ворота забил защитник гостей Гледи Мичи. «Тирана» смогла отыграться на 85-й минуте после точного удара Римала Хашиу.

    Литовский «Жальгирис» смог вырвать победу на выезде у финского ВПС — 2:1.

    Голы в составе победителей на счету Адама Фофана (23-я минута) и Юрий Кендыш (90+4-я), а у хозяев единственный мяч забил Проспер Ашиабу.

    Белорусское «Торпедо» в результативном матче уступило дома македонскому «Милсами» — 2:4.

    У хозяев отличились Вадим Побудей (33-я) и Александр Ксенофонтов (89-я). Дублем у гостей отметились Мамаду Камара (20-я, 80-я) и Дэн Спотару (30-я, 50-я).

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