Агент Уткина: Интерес к Даниилу есть

Тимофей Бердышев, представляющий интересы хавбека «Ростова», подтвердил его возможный уход из команды.

«Не буду комментировать информацию о конкретных клубах. Но интерес к Даниилу есть. Если поступит предложение, которое будет устраивать "Ростов", скорее всего, его рассмотрят.

Но на сегодняшний момент Даниил Уткин — игрок "Ростова" и готовится к старту чемпионата», — сказал агент «Чемпионату».

В минувшем сезоне Уткин сыграл за «Ростов» 31 матч, забил один мяч, отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 6 млн. Его контракт с «Ростовом» действует еще два года.