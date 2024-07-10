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    Агент Уткина: Интерес к Даниилу есть

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    Тимофей Бердышев, представляющий интересы хавбека «Ростова» Даниила Уткина, подтвердил его возможный уход из команды.

    Даниил Уткин
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    Даниил Уткин

    «Не буду комментировать информацию о конкретных клубах. Но интерес к Даниилу есть. Если поступит предложение, которое будет устраивать "Ростов", скорее всего, его рассмотрят.

    Но на сегодняшний момент Даниил Уткин — игрок "Ростова" и готовится к старту чемпионата», — сказал агент «Чемпионату».

    В минувшем сезоне Уткин сыграл за «Ростов» 31 матч, забил один мяч, отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 6 млн. Его контракт с «Ростовом» действует еще два года.

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