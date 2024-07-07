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    Мусиала оценил переход Олисе из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

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    Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала высказался о том, что нападающий Майкл Олисе пополнил состав мюнхенской команды.

    Майкл Олисе
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    Майкл Олисе

    «Мы играли вместе с Олисе в молодёжных командах "Челси", это было хорошее время. У него огромный талант при превосходных навыках.

    На его счету много голов за "Кристал Пэлас". Рад, что он переходит в Баварию», — приводит слова Мусиалы Abendzeitung München.

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    • Напомним, что Олисе перешел из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 53 млн. евро. Форвард подписал контракт с мюнхенцами до лета 2029-го года. В прошедшем сезоне Олисе провел за «орлов» 19 матчей в рамках АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

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