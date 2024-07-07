Мусиала оценил переход Олисе из «Кристал Пэлас» в «Баварию»

Полузащитники сборнойвысказался о том, что нападающийпополнил состав мюнхенской команды.

«Мы играли вместе с Олисе в молодёжных командах "Челси", это было хорошее время. У него огромный талант при превосходных навыках.

На его счету много голов за "Кристал Пэлас". Рад, что он переходит в Баварию», — приводит слова Мусиалы Abendzeitung München.

Напомним, что Олисе перешел из «Кристал Пэлас» в «Баварию» за 53 млн. евро. Форвард подписал контракт с мюнхенцами до лета 2029-го года. В прошедшем сезоне Олисе провел за «орлов» 19 матчей в рамках АПЛ, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.