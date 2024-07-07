«Крылья Советов» забили шесть мячей в ворота «Сокола»

одержали разгромную победу над саратовскимв рамках предсезонной подготовки.

Товарищеский матч, состоявшийся в Самаре, завершился со счетом 6:0 в пользу «Крыльев Советов».

Автором дубля в составе «Крыльев» стал Владимир Писарский. Кроме того, у хозяев поля отличились Владислав Шитов, Франко Орозко, Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.

«Крылья Советов» заняли девятое местов в минувшем чемпионате России. В первом туре нового сезона РПЛ команда Игоря Осинькина сыграет на своем поле с «Зенитом».