«Крылья Советов» забили шесть мячей в ворота «Сокола»

Владимир Писарский Фото: globallookpress.com
Товарищеский матч, состоявшийся в Самаре, завершился со счетом 6:0 в пользу «Крыльев Советов».
Автором дубля в составе «Крыльев» стал Владимир Писарский. Кроме того, у хозяев поля отличились Владислав Шитов, Франко Орозко, Дмитрий Цыпченко и Иван Бобер.
«Крылья Советов» заняли девятое местов в минувшем чемпионате России. В первом туре нового сезона РПЛ команда Игоря Осинькина сыграет на своем поле с «Зенитом».
Товарищеский матч
«Крылья Советов» — «Сокол» — 6:0 (2:0)
Голы: Шитов, 25 (1:0). Гарре, 45 (2:0). Писарский, 63 (3:0). Бобер, 82 (4:0). Цыпченко, 85 (5:0). Писарский, 90 — с пенальти (6:0)«Крылья Советов»: Ломаев (Фролов, 46), Рассказов (Лысов, 66), Гапонов (Бабкин, 46), Евгеньев (Якуба, 66), Бейл (Печенин, 33), Костанца (Иванисеня, 46), Рахманович (Писарский, 46), Витюгов (Грибакин, 66), Ороско (Попов, 66), Гарре (Бобер, 66), Шитов (Цыпченко, 64)