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    Саутгейт о победе Англии: Это был наш лучший матч

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о победе своей национальной команды над Швейцарией (1:1, 5:4 по пен.) в рамках 1/4 финала Евро-2024.

    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии
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    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии

    «Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы создали им много проблем с мячом. Они действительно хорошая команда, на них трудно давить, против них трудно защищаться, они очень хорошо движутся.

    Чтобы выиграть турнир, нужно не просто хорошо играть, нужно проявить все волевые качества», — приводит слова Саутгейта BBC.

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