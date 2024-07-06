Саутгейт о победе Англии: Это был наш лучший матч

Главный тренер сборнойвысказался о победе своей национальной команды над(1:1, 5:4 по пен.) в рамках 1/4 финала Евро-2024.

«Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы создали им много проблем с мячом. Они действительно хорошая команда, на них трудно давить, против них трудно защищаться, они очень хорошо движутся.

Чтобы выиграть турнир, нужно не просто хорошо играть, нужно проявить все волевые качества», — приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Нидерланды — Турция.