Саутгейт о победе Англии: Это был наш лучший матч

Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии Фото: globallookpress.com
«Я считаю, что игроки были великолепны. Это был наш лучший матч. Мы создали им много проблем с мячом. Они действительно хорошая команда, на них трудно давить, против них трудно защищаться, они очень хорошо движутся.
Чтобы выиграть турнир, нужно не просто хорошо играть, нужно проявить все волевые качества», — приводит слова Саутгейта BBC.
Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Нидерланды — Турция.