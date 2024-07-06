Лунев: Играть за «Динамо» на позиции вратаря — уже дополнительная ответственность из‑за Яшина

Вратарь московскоговысказался о своей адаптации в московском клубе.

«Адаптировался ли в команде и чувствую ли конкуренцию? Да, адаптировался. Конкуренция всегда есть, всегда стараюсь играть на максимум. Моя задача — помогать команде.

Есть ли дополнительная мотивация из‑за первого номера, под которым играл Яшин? Играть за "Динамо" на позиции вратаря — уже дополнительная ответственность из‑за Яшина. Но было бы странно брать 10‑й номер, будучи вратарём», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах».