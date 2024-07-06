1-й таймАнглия — ШвейцарияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Харри КейнАнглия — Швейцария. Онлайн
  • 18:10
    • Калинская переиграла Самсонову и вышла в четвертый круг Уимблдона
  • 18:02
    • Англия — Швейцария: стартовые составы команды на матч 1/4 финала Евро-2024
    Все новости спорта

    Лунев: Играть за «Динамо» на позиции вратаря — уже дополнительная ответственность из‑за Яшина

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о своей адаптации в московском клубе.

    Андрей Лунев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Лунев

    «Адаптировался ли в команде и чувствую ли конкуренцию? Да, адаптировался. Конкуренция всегда есть, всегда стараюсь играть на максимум. Моя задача — помогать команде.

    Есть ли дополнительная мотивация из‑за первого номера, под которым играл Яшин? Играть за "Динамо" на позиции вратаря — уже дополнительная ответственность из‑за Яшина. Но было бы странно брать 10‑й номер, будучи вратарём», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

    Напомним, в прошлом сезоне Лунев выступал за азербайджанский «Карабах».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия и Швейцария не оставят зрителей без голов
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Оппоненты огорчат друг друга
  • Нидерланды — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.49
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Легенды Белоруссии — Легенды России
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Нэшвилл
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры