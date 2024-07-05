Агент Голенкова: Если от «Зенита» поступит предложение, то будем обсуждать

Футбольный агент, представляющий интересы форварда, высказался о будущем своего клиента.

«Есть вероятность, что Голенков покинет "Ростов" этим летом? Если будет предложение, которое устроит Егора и "Ростов", то Голенков может уйти.

Голенков будет готов перейти в "Зенит", если поступит предложение? Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В прошлом сезоне он провёл в общей сложности 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.