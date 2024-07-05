ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Тарханов«Без Роналду Португалия лучше». Александр Тарханов — о фаворитах четвертьфиналов Евро и невразумительной игре итальянцев и англичан
  • 21:44
    • «Зенит» минимально победил «Тальерес» в матче Летнего кубка
  • 21:38
    • Испания победила Германию в дополнительное время и стала первым полуфиналистом Евро
  • 21:17
    • Педри на Евро-2024 больше не сыграет
  • 20:58
    • Португалия — Франция: стартовые составы на четвертьфинал Евро-2024
  • 20:38
    • Гауфф уверенно вышла в четвертый круг Уимблдона
    Все новости спорта

    Агент Голенкова: Если от «Зенита» поступит предложение, то будем обсуждать

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Ростова» Егора Голенкова, высказался о будущем своего клиента.

    Егор Голенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Егор Голенков

    «Есть вероятность, что Голенков покинет "Ростов" этим летом? Если будет предложение, которое устроит Егора и "Ростов", то Голенков может уйти.

    Голенков будет готов перейти в "Зенит", если поступит предложение? Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

    Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. В прошлом сезоне он провёл в общей сложности 39 матчей, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов увидит Гамбург?
  • Португалия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Оппоненты огорчат друг друга
  • Нидерланды — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Англия и Швейцария не оставят зрителей без голов
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Фис — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Португалия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сепеда — Кабрера
  • Бои
  • Послезавтра в 07:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Стивенсон — Арутюнян
  • Бои
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры