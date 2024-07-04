Голевой пас Красича помог ЦСКА разгромить ОФК в Братском кубке

Завершилась игра между московскими сербскимна товарищеском турнире Братский кубок.

Армейцы разгромили своего соперника со счетом 4:0. На 34-й минуте первый гол забил Аббосбек Файзуллаев. В начале второго тайма счет увеличил защитник Милан Гаич.

На 54-й минуте третий мяч армейцев забил Игорь Дивеев. Точку в матче в компенсированное время поставил Кристиян Бистрович.

Примечательно, что в этой встрече принял участие 39-летний Милош Красич, выступавший несколько сезонов за ЦСКА. Серб вышел на 89-й минуте на замену и успел отдать голевую передачу на своего соотечественника Бистровича в четвертом голе.

В Братском кубке принимают участие четыре клуба: ЦСКА, «Динамо» Москва, сербские «Партизан» и ОФК. Он будет идти с 3 по 7 июля на стадионах «ВТБ Арена» и «ВЭБ Арена».