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    Дженас: Очевидно, что Саутгейт не знает, чего хочет от команды

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    Экс-полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас выступил с критикой в адрес главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии
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    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии

    «Очевидно, что Гарет не знает, чего хочет от команды.

    (В последнем матче) cамым большим плюсом были замены: Кобби Майну по своей игре выглядит как футболист сборной, а Коул Палмер и Энтони Гордон дали Англии искру. На месте Гарета я бы думал, что раз работа в сборной, вероятно, заканчивается, стоит действовать без сожалений. Поэтому мне бы хотелось увидеть больше изменений.

    Он (Саутгейт) потерял (поддержку) двух игроков — Трента и Галлахера, потому что на их месте я бы злился и думал: "Почему я страдаю? Я не единственный, кто играл плохо". Даже когда Трент вышел на поле на позиции правого защитника в матче против Словении, по языку его тела можно было почувствовать, что он недоволен.

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    • Одной из самых больших проблем также является ситуация с Джудом Беллингемом. Он выглядит так, будто на его плечах лежит бремя всего мира, и, возможно, ему нужен отдых. Сейчас в сборной очень много хороших игроков, которые не стыкуются друг с другом, в этом заключается сходство между моим и этим поколением», — сказал Дженас Daily Mail.

    Сегодня, 30-го июня сборная Англии сыграет против Словакии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Начало игры — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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