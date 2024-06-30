Дженас: Очевидно, что Саутгейт не знает, чего хочет от команды

Экс-полузащитник сборнойвыступил с критикой в адрес главного тренера национальной команды

«Очевидно, что Гарет не знает, чего хочет от команды.

(В последнем матче) cамым большим плюсом были замены: Кобби Майну по своей игре выглядит как футболист сборной, а Коул Палмер и Энтони Гордон дали Англии искру. На месте Гарета я бы думал, что раз работа в сборной, вероятно, заканчивается, стоит действовать без сожалений. Поэтому мне бы хотелось увидеть больше изменений.

Он (Саутгейт) потерял (поддержку) двух игроков — Трента и Галлахера, потому что на их месте я бы злился и думал: "Почему я страдаю? Я не единственный, кто играл плохо". Даже когда Трент вышел на поле на позиции правого защитника в матче против Словении, по языку его тела можно было почувствовать, что он недоволен.

Одной из самых больших проблем также является ситуация с Джудом Беллингемом. Он выглядит так, будто на его плечах лежит бремя всего мира, и, возможно, ему нужен отдых. Сейчас в сборной очень много хороших игроков, которые не стыкуются друг с другом, в этом заключается сходство между моим и этим поколением», — сказал Дженас Daily Mail.

Сегодня, 30-го июня сборная Англии сыграет против Словакии в рамках 1/8 финала Евро-2024. Начало игры — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.