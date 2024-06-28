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    Артига выступил с обращением после назначения в «Химки»

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    Новый главный тренер «Химок» Франк Артига выступил с обращением после своего вступления в должность.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Рад присоединиться к футбольной семье "Химок". Надеюсь привить команде эффективный футбол и подарить много радости нашим болельщикам, они заслужили положительные эмоции. Спасибо всем, кто причастен к моему назначению в клуб.

    После того как решатся некоторые технические вопросы, к нам должны присоединиться четыре-пять моих помощников, все они хорошие специалисты. Останутся и сотрудники предыдущего штаба, которому искренне благодарен за проделанную качественную работу», — цитирует Артигу пресс-служба клуба «Химок».

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    Сегодня, 28 июня, стало известно о назначении испанца в «Химки». Ранее он работал с «Родиной» и молодежными командами «Барселоны». Прежний наставник подмосковного клуба Андрей Талалаев, который вывел «Химки» в РПЛ, был отправлен в отставку.

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