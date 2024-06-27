ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияДневник Евро-2024. Грузия в 1/8 финала, Румыния выиграла группу Е, Украина за бортом турнира
    Все новости спорта

    Мартинес: Мы слишком рано пропустили от Грузии

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Португалии Португалия Сборная Грузии
    Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение своей команды в матче Евро-2024 со сборной Грузии (0:2).

    Роберто Мартинес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Мартинес

    «Это поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это ещё больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу.

    Мы пытались забить, но временами нам не везло. Я не думаю, что сегодня дело было в тактике или игроках, я думаю, что дело было в мощи и интенсивности, которые продемонстрировала Грузия», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Португалия с 6 очками заняла первое место в своей группе и в 1/8 финала сразится со сборной Словенией, а Грузия встретится с Испанией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли Уругвай Боливию?
  • Уругвай — Боливия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Справится ли США с Панамой?
  • Панама — США. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • У Шелтона будут проблемы в матче против 289-й ракетки мира?
  • Шелтон — Джабб. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уругвай — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Панама — США
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Шелтон — Джабб
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фриц — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Вукич — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо-Брест — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Таммека — Нымме Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Гомель
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры