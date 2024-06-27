Мартинес: Мы слишком рано пропустили от Грузии

Наставник сборной Португалиипрокомментировал поражение своей команды в матче Евро-2024 со сборной Грузии (0:2).

«Это поражение. Мы начали с низкой интенсивностью, рано пропустили, а это то, что было нужно Грузии. Нам не хватило ясности при последнем пасе и перед воротами, а у их вратаря была потрясающая игра. Мы пытались забить, но не смогли, и это ещё больше заставило Грузию поверить в то, что они заслужили победу.

Мы пытались забить, но временами нам не везло. Я не думаю, что сегодня дело было в тактике или игроках, я думаю, что дело было в мощи и интенсивности, которые продемонстрировала Грузия», — цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2024

Португалия с 6 очками заняла первое место в своей группе и в 1/8 финала сразится со сборной Словенией, а Грузия встретится с Испанией.