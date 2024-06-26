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    Якин: Мы фавориты в матче с Италией, но будем играть на победу

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Швейцарии Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче со сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024.

    Мурат Якин
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    Мурат Якин

    «У нас достаточно качеств для такого матча. Мы не хотим слишком волноваться из-за игры с Италией. Я думаю, что должно быть наоборот, потому что у нас все идет хорошо.

    Мы не можем сказать, что мы фавориты, но мы, безусловно, будем играть на победу. Ничья с Германией придала нам уверенности, и мы не можем этого скрывать.

    Мы очень внимательно следили за матчами Италии, анализируя их тактически, а также со стратегической точки зрения. Они непредсказуемы, но нам не терпится сыграть против них. Мы готовы», — приводит слова Якина Sky Sport.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Матч Италия — Швейцария состоится 29 июня.

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