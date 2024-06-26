Газзаев: На Евро-2024 нет проходных матчей, высочайший уровень показывают даже Грузия и Албания

Известный тренерподелился мнением об уровне футбола на чемпионате Европы.

«Уровень европейского футбола растет. Сейчас все матчи проходят достаточно упорно. Да, есть такие сборные как Англия, Франция, Италия и другие команды, являющиеся фаворитами, но сейчас уровень выравнивается.

Даже такая сборная, как Франция, которая блестяще укомплектована, с Мбаппе и без него — это совершенно разные команды. Поэтому можно говорить, что уровень игроков и конкуренции вырос, и я считаю, сейчас идет очень интересный чемпионат Европы. Это потому, что мы всегда ждали игры высокого уровня от сборных, которые заведомо претендует на победу в турнире, но сейчас все немного меняется. Та же Италия... Мы видели, как ей было сложно с Хорватией. Этот турнир очень интересно проходит и важно, что проходных матчей нет.

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Мы видим на этом турнире сборные Грузии и Албании, которые впервые выступают на чемпионате Европы, и при этом показывают высочайший уровень.

Мы видим Австрию, которая блестяще выступает и демонстрирует очень хорошее качество игры. Она явно не случайно вышла из группы», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».