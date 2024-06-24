ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат сборной ГерманииДневник Евро-2024. Венгрия вытянула себя за уши в плей-офф, Германия осталась первой, Нойер установил новый рекорд
    Все новости спорта

    «Спартак» интересуется бразильским нападающим «Бетиса»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Бетис Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    «Спартак» продолжает искать игрока на позицию центрального нападающего.

    Виллиан Жозе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виллиан Жозе

    «Спартак» рассматривает возможность приобретения Виллиана Жозе из испанского «Бетиса», сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источника, московский клуб уже обсуждал этот вопрос с представителями бразильского футболиста.

  • «Спартак» может подписать нападающего сборной Мексики
  • Читайте по теме

    • Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Виллиана Жозе в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 33 матча, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

    Контракт Виллиана Жозе с «Бетисом» рассчитан до июня 2026 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хорватия и Италия снова сыграют вничью?!
  • Хорватия — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Албания не проиграет Испании?
  • Албания — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В решающем матче Кубка результативность «Ойлерз» устремится вверх
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.20
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Хорватия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Албания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юань — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры