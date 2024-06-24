«Спартак» интересуется бразильским нападающим «Бетиса»

продолжает искать игрока на позицию центрального нападающего.

«Спартак» рассматривает возможность приобретения Виллиана Жозе из испанского «Бетиса», сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, московский клуб уже обсуждал этот вопрос с представителями бразильского футболиста.

Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Виллиана Жозе в пять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 33 матча, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

Контракт Виллиана Жозе с «Бетисом» рассчитан до июня 2026 года.