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    Швейцария — Германия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Швейцария — Германия

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    В третьем туре группы A сборная Швейцарии сыграет с Германией во Франкфурте. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Швейцария

    Сборная Швейцарии занимает второе место в группе А, записав на свой счет 4 очка в 2-х матчах. Для того, чтобы гарантированно обеспечить себе место в плей-офф команде достаточно сыграть сегодня вничью.

    В первом туре подопечные Мурата Якина справились с венграми. Сборная Швейцарии забила три мяча в ворота соперника, пропустив в свои лишь однажды (3:1).

    Спустя четыре дня «красные крестоносцы» в Кёльне разошлись миром с Шотландией. За соперника забил Мактоминей, а Шакири сравнял счет еще в середине первого тайма (1:1).

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    Германия

    Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф, обеспечив себе одну из двух первых строчек в группе A. Немцы могут потерять лидерство в квартете только в случае поражения от Швейцарии сегодня вечером.

    В матче открытия Евро-2024 сборная Германии подарила настоящий праздник своим болельщикам, разгромив шотландцев со счетом 5:1. Все пять голов в составе Бундестим забили разные игроки — Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан.

    Во втором туре немцы разобрались со сборной Венгрии в Кельне (2:0). Забив по голу в каждом из таймов, подопечные Юлиана Нагельсмана забрали заслуженную победу, досрочно оформив выход из группы. Голы на счету Мусиалы и Гюндогана.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2020/2021. Оба матча завершились вничью — 1:1 в Базеле и 3:3 в Кёльне.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Германии 5 побед, швейцарцы оказались сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом 2.70.

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