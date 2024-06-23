В третьем туре группы A сборная Швейцарии сыграет с Германией во Франкфурте. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

Швейцария

Сборная Швейцарии занимает второе место в группе А, записав на свой счет 4 очка в 2-х матчах. Для того, чтобы гарантированно обеспечить себе место в плей-офф команде достаточно сыграть сегодня вничью.

В первом туре подопечные Мурата Якина справились с венграми. Сборная Швейцарии забила три мяча в ворота соперника, пропустив в свои лишь однажды (3:1).

Спустя четыре дня «красные крестоносцы» в Кёльне разошлись миром с Шотландией. За соперника забил Мактоминей, а Шакири сравнял счет еще в середине первого тайма (1:1).

Германия

Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф, обеспечив себе одну из двух первых строчек в группе A. Немцы могут потерять лидерство в квартете только в случае поражения от Швейцарии сегодня вечером.

В матче открытия Евро-2024 сборная Германии подарила настоящий праздник своим болельщикам, разгромив шотландцев со счетом 5:1. Все пять голов в составе Бундестим забили разные игроки — Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан.

Во втором туре немцы разобрались со сборной Венгрии в Кельне (2:0). Забив по голу в каждом из таймов, подопечные Юлиана Нагельсмана забрали заслуженную победу, досрочно оформив выход из группы. Голы на счету Мусиалы и Гюндогана.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги наций сезона 2020/2021. Оба матча завершились вничью — 1:1 в Базеле и 3:3 в Кёльне.

Всего в 10-ти последних матчах на счету сборной Германии 5 побед, швейцарцы оказались сильнее в 2-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Швейцария — Германия с коэффициентом 2.70.