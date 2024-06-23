Николич рассказал о трансферных планах ЦСКА

Главный тренер ЦСКАсчитает, что команда не нуждается в большом количестве новых игроков.

«Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому.

В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-лиги в новом сезоне.

Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму.

Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется.

Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся», — приводит слова сербского специалиста Bobsoccer.ru.