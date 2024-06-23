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    Николич рассказал о трансферных планах ЦСКА

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что команда не нуждается в большом количестве новых игроков.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Костяк команды очень хороший. Это ЦСКА, здесь не может быть по-другому.

    В то же время могу сказать, что у нас нет ни одного игрока старше 30 лет, за исключением Игоря Акинфеева. Возможно, ЦСКА даже станет самой молодой командой Премьер-лиги в новом сезоне.

    Посмотрим, как пройдет трансферное окно и для нас, и для других клубов. Мы не испытываем необходимости в том, чтобы просто увеличить обойму.

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    • Если говорить об усилении, то о точечном. Полагаю, этого будет достаточно. Приоритетные позиции определены, работа ведется.

    Это нелегко, времена изменились. Но я думаю, что мы справимся», — приводит слова сербского специалиста Bobsoccer.ru.

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