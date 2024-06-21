Экс-тренер «Милана» может возглавить клуб из Саудовской Аравии

может продолжить тренерскую карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Пиоли — один из основных кандидатов на пост главного тренера «Аль-Иттихада».

Ранее на этой неделе руководство саудовского клуба сообщило об увольнении Марсело Гальярдо. Аргентинцу пришлось покинуть команду из-за конфликта с французским нападающим Каримом Бензема.

Источник также отмечает, что «Аль-Иттихад», помимо Пиоли, рассматривает еще кандидатуры еще двух тренеров.

Напомним, Пиоли завершения минувшего сезона покинул пост главного тренера «Милана».