Спаллетти: Мы не хуже сборной Испании

Главный тренер Италиипрокомментировал предстоящую встречу 2-го тура Евро-2024 против сборной Испании.

«Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.

Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Италии выступает в группе В со сборными Испании, Албании и Хорватии. В первом туре «скуадра адзурра» победила албанцев со счетом 2:1.