ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джамал Мусиала — полузащитник сборной ГерманииДневник Евро-2024. Бутсы Супер Марио, голешник Шакири и слабая Хорватия
    Все новости спорта

    Спаллетти: Мы не хуже сборной Испании

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Испании Футбол Испании Сборная Албании Сборная Хорватии
    Главный тренер Италии Лучано Спаллетти прокомментировал предстоящую встречу 2-го тура Евро-2024 против сборной Испании.

    Лучано Спаллетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Спаллетти

    «Иногда мы можем атаковать, а иногда вынуждены защищаться на своей половине поля, но идея всегда в том, чтобы пытаться играть в свой футбол.

    Мы с огромным уважением относимся к Испании и к их игрокам, но мы не должны считать их лучше, чем есть на самом деле. Это было бы огромной ошибкой. Мы тоже можем играть в свою игру. Посмотрим, сможем ли мы в итоге это сделать, но об этом нужно говорить после матча», — цитирует Спаллетти Football Italia.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Сборная Италии выступает в группе В со сборными Испании, Албании и Хорватии. В первом туре «скуадра адзурра» победила албанцев со счетом 2:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на голевое изобилие!
  • Испания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Поединок во Франкфурте обещает быть голевым
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словения — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Накашима — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры