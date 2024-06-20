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    Альваро МоратаИспания — Италия. Онлайн
    Все новости спорта

    Стал известен календарь нового сезона РПЛ

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    Российская Премьер-Лига на своем официальном сайте представила полный календарь на сезон-2024/2025.

    Стал известен календарь нового сезона РПЛ
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    Стал известен календарь нового сезона РПЛ

    1-й тур (19–22 июля)

    «Ростов» — ЦСКА
    «Крылья Советов» — «Зенит»
    «Динамо» — «Факел»
    «Локомотив» — «Акрон»
    «Ахмат» — «Краснодар»
    «Пари НН» — «Рубин»
    «Оренбург» — «Спартак»
    «Химки» — «Динамо» (Махачкала)

    2-й тур (26–29 июля)

    «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
    «Крылья Советов» — «Ростов»
    «Динамо» — «Локомотив»
    «Факел» — «Акрон»
    «Рубин» — «Зенит»
    «Пари НН» — ЦСКА
    «Оренбург» — «Ахмат»
    «Химки» — «Спартак»

    3-й тур (2–5 августа)


    «Зенит» — «Ростов»
    «Спартак» — «Крылья Советов»
    ЦСКА — «Оренбург»
    «Ахмат» — «Локомотив»
    «Факел» — «Краснодар»
    «Рубин» — «Химки»
    «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
    «Акрон» — «Динамо»

    4-й тур (9–12 августа)

    «Зенит» — «Динамо»
    «Спартак» — «Ахмат»
    «Ростов» — «Рубин»
    «Краснодар» — ЦСКА
    «Крылья Советов» — «Факел»
    «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
    «Пари НН» — «Химки»
    «Оренбург» — «Акрон»

    5-й тур (16–19 августа)

    «Ростов» — «Оренбург»
    «Краснодар» — «Пари НН»
    ЦСКА — «Локомотив»
    «Динамо» — «Крылья Советов»
    «Факел» — «Спартак»
    «Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
    «Акрон» — «Рубин»
    «Химки» — «Зенит»

    6-й тур (23–26 августа)

    «Зенит» — «Спартак»
    «Крылья Советов» — «Пари НН»
    ЦСКА — «Акрон»
    «Динамо» — «Краснодар»
    «Локомотив» — «Ростов»
    «Ахмат» — «Химки»
    «Факел» — «Оренбург»
    «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)

    7-й тур (30 августа–1 сентября)

    «Спартак» — «Рубин»
    «Ростов» — «Факел»
    «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
    «Локомотив» — «Краснодар»
    «Ахмат» — «Акрон»
    «Пари НН» — «Зенит»
    «Оренбург» — «Динамо»
    «Химки» — ЦСКА

    8-й тур (13–16 сентября)

    «Краснодар» — «Ростов»
    ЦСКА — «Зенит»
    «Динамо» — «Ахмат»
    «Факел» — «Пари НН»
    «Рубин» — «Крылья Советов»
    «Оренбург» — «Локомотив»
    «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
    «Акрон» — «Химки»

    9-й тур (20–23 сентября)

    «Зенит» — «Факел»
    «Спартак» — «Динамо»
    «Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
    «Ахмат» — «Крылья Советов»
    «Рубин» — ЦСКА
    «Пари НН» — «Локомотив»
    «Акрон» — «Краснодар»
    «Химки» — «Оренбург»

    10-й тур (27–30 сентября)

    «Ростов» — «Акрон»
    «Краснодар» — «Зенит»
    «Крылья Советов» — «Химки»
    ЦСКА — «Ахмат»
    «Локомотив» — «Спартак»
    «Факел» — «Рубин»
    «Оренбург» — «Пари НН»
    «Динамо» (Махачкала) — «Динамо»

    11-й тур (4–6 октября)

    «Зенит» — «Оренбург»
    «Спартак» — «Ростов»
    «Краснодар» — «Химки»
    «Динамо» — ЦСКА
    «Локомотив» — «Крылья Советов»
    «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
    «Рубин» — «Ахмат»
    «Акрон» — «Пари НН»

    12-й тур (18–21 октября)

    «Спартак» — «Краснодар»
    «Ахмат» — «Факел»
    «Рубин» — «Динамо»
    «Пари НН» — «Ростов»
    «Оренбург» — «Крылья Советов»
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
    «Акрон» — «Зенит»
    «Химки» — «Локомотив»

    13-й тур (25–28 октября)

    «Зенит» — «Локомотив»
    «Ростов» — «Ахмат»
    «Крылья Советов» — «Краснодар»
    ЦСКА — «Факел»
    «Пари НН» — «Спартак»
    «Оренбург» — «Рубин»
    «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
    «Химки» — «Динамо»

    14-й тур (1–4 ноября)

    «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
    «Краснодар» — «Оренбург»
    ЦСКА — «Спартак»
    «Динамо» — «Ростов»
    «Локомотив» — «Рубин»
    «Ахмат» — «Пари НН»
    «Факел» — «Химки»
    «Акрон» — «Крылья Советов»

    15-й тур (8–10 ноября)

    «Спартак» — «Акрон»
    «Ростов» — «Химки»
    «Крылья Советов» — ЦСКА
    «Динамо» — «Пари НН»
    «Локомотив» — «Факел»
    «Ахмат» — «Зенит»
    «Рубин» — «Краснодар»
    «Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»

    16-й тур (22–25 ноября)

    «Спартак» — «Локомотив»
    «Крылья Советов» — «Ахмат»
    ЦСКА — «Ростов»
    «Факел» — «Динамо»
    «Рубин» — «Акрон»
    «Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
    «Оренбург» — «Зенит»
    «Химки» — «Краснодар»

    17-й тур (29 ноября–2 декабря)

    «Зенит» — «Крылья Советов»
    «Ростов» — «Пари НН»
    «Краснодар» — «Спартак»
    ЦСКА — «Рубин»
    «Локомотив» — «Химки»
    «Ахмат» — «Динамо»
    «Динамо» (Махачкала) — «Факел»
    «Акрон» — «Оренбург»

    18-й тур (6–9 декабря)

    «Зенит» — «Акрон»
    «Спартак» — «Пари НН»
    «Ростов» — «Крылья Советов»
    «Краснодар» — «Локомотив»
    «Динамо» — «Химки»
    «Ахмат» — «Оренбург»
    «Факел» — ЦСКА
    «Динамо» (Махачкала) — «Рубин»

    19-й тур (28 февраля–3 марта)

    «Зенит» — ЦСКА
    «Спартак» — «Оренбург»
    «Ростов» — «Динамо»
    «Краснодар» — «Крылья Советов»
    «Ахмат» — «Рубин»
    «Пари НН» — «Акрон»
    «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
    «Химки» — «Факел»

    20-й тур (7–10 марта)

    «Крылья Советов» — «Акрон»
    ЦСКА — «Химки»
    «Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
    «Локомотив» — «Ахмат»
    «Факел» — «Зенит»
    «Рубин» — «Спартак»
    «Пари НН» — «Краснодар»
    «Оренбург» — «Ростов»

    21-й тур (14–16 марта)

    «Спартак» — «Зенит»
    «Ростов» — «Краснодар»
    «Локомотив» — «Динамо»
    «Рубин» — «Пари НН»
    «Оренбург» — «Факел»
    «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
    «Акрон» — ЦСКА
    «Химки» — «Ахмат»

    22-й тур (28–31 марта)

    «Зенит» — «Рубин»
    «Краснодар» — «Факел»
    «Крылья Советов» — «Локомотив»
    ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
    «Динамо» — «Оренбург»
    «Ахмат» — «Спартак»
    «Акрон» — «Ростов»
    «Химки» — «Пари НН»

    23-й тур (4–7 апреля)

    «Ростов» — «Спартак»
    «Краснодар» — «Акрон»
    «Крылья Советов» — «Рубин»
    ЦСКА — «Динамо»
    «Локомотив» — «Зенит»
    «Факел» — «Ахмат»
    «Пари НН» — «Оренбург»
    «Динамо» (Махачкала) — «Химки»

    24-й тур (11–14 апреля)

    «Зенит» — «Краснодар»
    «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
    «Ахмат» — «Ростов»
    «Рубин» — «Локомотив»
    «Пари НН» — «Динамо»
    «Оренбург» — ЦСКА
    «Акрон» — «Факел»
    «Химки» — «Крылья Советов»

    25-й тур (18–21 апреля)

    «Зенит» — «Химки»
    «Краснодар» — «Ахмат»
    ЦСКА — «Крылья Советов»
    «Динамо» — «Рубин»
    «Локомотив» — «Пари НН»
    «Факел» — «Ростов»
    «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
    «Акрон» — «Спартак»

    26-й тур (25–28 апреля)

    «Спартак» — ЦСКА
    «Ростов» — «Локомотив»
    «Крылья Советов» — «Оренбург»
    «Динамо» — «Зенит»
    «Рубин» — «Факел»
    «Пари НН» — «Ахмат»
    «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
    «Химки» — «Акрон»

    27-й тур (2–5 мая)

    «Зенит» — «Пари НН»
    «Спартак» — «Факел»
    «Краснодар» — «Рубин»
    «Крылья Советов» — «Динамо»
    «Локомотив» — «Оренбург»
    «Ахмат» — ЦСКА
    «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
    «Химки» — «Ростов»

    28-й тур (9–12 мая)

    ЦСКА — «Краснодар»
    «Динамо» — «Спартак»
    «Факел» — «Локомотив»
    «Рубин» — «Ростов»
    «Пари НН» — «Крылья Советов»
    «Оренбург» — «Химки»
    «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
    «Акрон» — «Ахмат»

    29-й тур (16–19 мая)

    «Ростов» — «Зенит»
    «Крылья Советов» — «Спартак»
    «Динамо» — «Акрон»
    «Локомотив» — ЦСКА
    «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
    «Пари НН» — «Факел»
    «Оренбург» — «Краснодар»
    «Химки» — «Рубин»

    30-й тур (24 мая)

    «Зенит» — «Ахмат»
    «Спартак» — «Химки»
    «Краснодар» — «Динамо»
    ЦСКА — «Пари НН»
    «Факел» — «Крылья Советов»
    «Рубин» — «Оренбург»
    «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
    «Акрон» — «Локомотив»

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