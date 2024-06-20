Стал известен календарь нового сезона РПЛ

1-й тур (19–22 июля)
«Ростов» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Факел»
«Локомотив» — «Акрон»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — «Рубин»
«Оренбург» — «Спартак»
«Химки» — «Динамо» (Махачкала)
2-й тур (26–29 июля)
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала)
«Крылья Советов» — «Ростов»
«Динамо» — «Локомотив»
«Факел» — «Акрон»
«Рубин» — «Зенит»
«Пари НН» — ЦСКА
«Оренбург» — «Ахмат»
«Химки» — «Спартак»
3-й тур (2–5 августа)
«Зенит» — «Ростов»
«Спартак» — «Крылья Советов»
ЦСКА — «Оренбург»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Факел» — «Краснодар»
«Рубин» — «Химки»
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»
«Акрон» — «Динамо»
4-й тур (9–12 августа)
«Зенит» — «Динамо»
«Спартак» — «Ахмат»
«Ростов» — «Рубин»
«Краснодар» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Факел»
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» — «Химки»
«Оренбург» — «Акрон»
5-й тур (16–19 августа)
«Ростов» — «Оренбург»
«Краснодар» — «Пари НН»
ЦСКА — «Локомотив»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Спартак»
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»
«Акрон» — «Рубин»
«Химки» — «Зенит»
6-й тур (23–26 августа)
«Зенит» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Пари НН»
ЦСКА — «Акрон»
«Динамо» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Ростов»
«Ахмат» — «Химки»
«Факел» — «Оренбург»
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
7-й тур (30 августа–1 сентября)
«Спартак» — «Рубин»
«Ростов» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Акрон»
«Пари НН» — «Зенит»
«Оренбург» — «Динамо»
«Химки» — ЦСКА
8-й тур (13–16 сентября)
«Краснодар» — «Ростов»
ЦСКА — «Зенит»
«Динамо» — «Ахмат»
«Факел» — «Пари НН»
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
«Акрон» — «Химки»
9-й тур (20–23 сентября)
«Зенит» — «Факел»
«Спартак» — «Динамо»
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» — «Крылья Советов»
«Рубин» — ЦСКА
«Пари НН» — «Локомотив»
«Акрон» — «Краснодар»
«Химки» — «Оренбург»
10-й тур (27–30 сентября)
«Ростов» — «Акрон»
«Краснодар» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Химки»
ЦСКА — «Ахмат»
«Локомотив» — «Спартак»
«Факел» — «Рубин»
«Оренбург» — «Пари НН»
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо»
11-й тур (4–6 октября)
«Зенит» — «Оренбург»
«Спартак» — «Ростов»
«Краснодар» — «Химки»
«Динамо» — ЦСКА
«Локомотив» — «Крылья Советов»
«Факел» — «Динамо» (Махачкала)
«Рубин» — «Ахмат»
«Акрон» — «Пари НН»
12-й тур (18–21 октября)
«Спартак» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Факел»
«Рубин» — «Динамо»
«Пари НН» — «Ростов»
«Оренбург» — «Крылья Советов»
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
«Акрон» — «Зенит»
«Химки» — «Локомотив»
13-й тур (25–28 октября)
«Зенит» — «Локомотив»
«Ростов» — «Ахмат»
«Крылья Советов» — «Краснодар»
ЦСКА — «Факел»
«Пари НН» — «Спартак»
«Оренбург» — «Рубин»
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
«Химки» — «Динамо»
14-й тур (1–4 ноября)
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
«Краснодар» — «Оренбург»
ЦСКА — «Спартак»
«Динамо» — «Ростов»
«Локомотив» — «Рубин»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Факел» — «Химки»
«Акрон» — «Крылья Советов»
15-й тур (8–10 ноября)
«Спартак» — «Акрон»
«Ростов» — «Химки»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Динамо» — «Пари НН»
«Локомотив» — «Факел»
«Ахмат» — «Зенит»
«Рубин» — «Краснодар»
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»
16-й тур (22–25 ноября)
«Спартак» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Ахмат»
ЦСКА — «Ростов»
«Факел» — «Динамо»
«Рубин» — «Акрон»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
«Оренбург» — «Зенит»
«Химки» — «Краснодар»
17-й тур (29 ноября–2 декабря)
«Зенит» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Пари НН»
«Краснодар» — «Спартак»
ЦСКА — «Рубин»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»
«Акрон» — «Оренбург»
18-й тур (6–9 декабря)
«Зенит» — «Акрон»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — «Химки»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Факел» — ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
19-й тур (28 февраля–3 марта)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Рубин»
«Пари НН» — «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Химки» — «Факел»
20-й тур (7–10 марта)
«Крылья Советов» — «Акрон»
ЦСКА — «Химки»
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала)
«Локомотив» — «Ахмат»
«Факел» — «Зенит»
«Рубин» — «Спартак»
«Пари НН» — «Краснодар»
«Оренбург» — «Ростов»
21-й тур (14–16 марта)
«Спартак» — «Зенит»
«Ростов» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Динамо»
«Рубин» — «Пари НН»
«Оренбург» — «Факел»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
«Акрон» — ЦСКА
«Химки» — «Ахмат»
22-й тур (28–31 марта)
«Зенит» — «Рубин»
«Краснодар» — «Факел»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
«Динамо» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»
«Химки» — «Пари НН»
23-й тур (4–7 апреля)
«Ростов» — «Спартак»
«Краснодар» — «Акрон»
«Крылья Советов» — «Рубин»
ЦСКА — «Динамо»
«Локомотив» — «Зенит»
«Факел» — «Ахмат»
«Пари НН» — «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) — «Химки»
24-й тур (11–14 апреля)
«Зенит» — «Краснодар»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
«Ахмат» — «Ростов»
«Рубин» — «Локомотив»
«Пари НН» — «Динамо»
«Оренбург» — ЦСКА
«Акрон» — «Факел»
«Химки» — «Крылья Советов»
25-й тур (18–21 апреля)
«Зенит» — «Химки»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Динамо» — «Рубин»
«Локомотив» — «Пари НН»
«Факел» — «Ростов»
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
«Акрон» — «Спартак»
26-й тур (25–28 апреля)
«Спартак» — ЦСКА
«Ростов» — «Локомотив»
«Крылья Советов» — «Оренбург»
«Динамо» — «Зенит»
«Рубин» — «Факел»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
«Химки» — «Акрон»
27-й тур (2–5 мая)
«Зенит» — «Пари НН»
«Спартак» — «Факел»
«Краснодар» — «Рубин»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — ЦСКА
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
«Химки» — «Ростов»
28-й тур (9–12 мая)
ЦСКА — «Краснодар»
«Динамо» — «Спартак»
«Факел» — «Локомотив»
«Рубин» — «Ростов»
«Пари НН» — «Крылья Советов»
«Оренбург» — «Химки»
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
«Акрон» — «Ахмат»
29-й тур (16–19 мая)
«Ростов» — «Зенит»
«Крылья Советов» — «Спартак»
«Динамо» — «Акрон»
«Локомотив» — ЦСКА
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
«Пари НН» — «Факел»
«Оренбург» — «Краснодар»
«Химки» — «Рубин»
30-й тур (24 мая)
«Зенит» — «Ахмат»
«Спартак» — «Химки»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Пари НН»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Рубин» — «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Акрон» — «Локомотив»