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    Бистрович: Влашич сделал всё возможное, чтобы быть готовым к Евро

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    Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об отпуске, а также об игре сборной Хорватии на Евро-2024.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Настроение хорошее. Был короткий отдых, теперь поеду на сборы с ЦСКА. Будем готовиться к следующему сезону. Отпуск провёл спокойно, с семьёй и друзьями был на море. Не было много времени отдыхать, нужно было готовиться.

    Конечно, я слежу за сборной Хорватии на чемпионате Европы. Мы не очень хорошо начали матчем с Испанией, но на групповом этапе ещё есть время исправить ошибки. Надеюсь, что уже сегодня получится улучшить ситуацию.

    С Николой Влашичем мы общались ещё перед Евро. Знал, что у него есть повреждение. Он сделал всё возможное, чтобы быть готовым к чемпионату Европы, но, к сожалению, не получилось», — сказал Бистрович «Чемпионату».

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