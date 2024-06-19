Аршавин: Роналду уже не лучший в сборной Португалии

Бывший футболист сборной Россиивысказался об игре 39-летнего лидера сборной Португалиипосле победы в 1-м туре с Чехией (2:1) на чемпионате Европы — 2024.

«Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией.