Аршавин: Роналду уже не лучший в сборной Португалии

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«Я согласен с мнением, что Португалия не является фаворитом Евро‑2024, так как Роналду слишком тянет одеяло на себя. Криштиану уже не лучший игрок португальцев», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Напомним, Роналду стал лучшим игроком матча с Чехией по количеству ударов (5), а также закончил встречу со 100-процентной точностью передач (22/22).
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Национальные команды Португалии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Турцией.