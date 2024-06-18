Газзаев: Сборной Франции придется менять тактику из-за травмы Мбаппе

Известный тренервысказался о травме нападающего сборной Франции

Ранее стало известно, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024 из-за перелома носа. Лидер французской сборной получил травму в игре против Австрии (1:0).

«По моему мнению, сборная Франции великолепно укомплектована. Конечно, потеря Мбаппе, ключевого игрока и капитана команды, это серьезно. Он, можно сказать, сегодня лучший игрок мирового футбола и, конечно, мы видим, что все атакующие действия и самая большая роль отводятся Мбаппе, поэтому сейчас нужно будет строить новую тактику.

Но в целом, если брать все национальные сборные, то Франция — одна из команд, которая лучше всех укомплектована. Практически всех игроки выступают в ведущих клубах европейских чемпионатов.

Конечно, потеря Мбаппе существенная, но это не значит, что от своей цели они откажутся только из-за того, что Мбаппе не будет играть», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Во втором туре сборная Франции сыграет 21 июня с командой Нидерландов. Матч пройдет в Лейпциге, начало — в 22:00 мск.