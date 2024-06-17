Рыбус не договорился с «Рубином» о новом контракте

Польский защитник «Рубина»не сумел договориться с казанским клубом о продлении контракта, который заканчивается в июне. Об этом рассказал агент футболиста Роман Орещук.

«Мы не смогли договориться с "Рубином" о продлении контракта. У нас не получилось, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры. ФНЛ не рассматриваем, Мацей — не футболист такого уровня, поэтому будем рассматривать все варианты, в том числе РПЛ и Европу. Возможно возвращение в польскую лигу. Нынешняя ситуация никак не влияет — Мацей родился в Польше», — сказал Орещук Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

34-летний Рыбус выступает в России с 2012 года: он представлял «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». В минувшем сезоне поляк провел за казанцев 8 матчей.