ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсТрансферный дайджест. 11-17 июня
    Все новости спорта

    Рыбус не договорился с «Рубином» о новом контракте

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Польский защитник «Рубина» Мацей Рыбус не сумел договориться с казанским клубом о продлении контракта, который заканчивается в июне. Об этом рассказал агент футболиста Роман Орещук.

    Мацей Рыбус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мацей Рыбус

    «Мы не смогли договориться с "Рубином" о продлении контракта. У нас не получилось, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом. Скорее всего, уже сейчас будем искать другие варианты карьеры. ФНЛ не рассматриваем, Мацей — не футболист такого уровня, поэтому будем рассматривать все варианты, в том числе РПЛ и Европу. Возможно возвращение в польскую лигу. Нынешняя ситуация никак не влияет — Мацей родился в Польше», — сказал Орещук Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    34-летний Рыбус выступает в России с 2012 года: он представлял «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». В минувшем сезоне поляк провел за казанцев 8 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?
  • Бельгия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?
  • Румыния — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.10
  • Экспресс дня 18 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Корда — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры