Семин: Англия — один из главных фаворитов Евро-2024

Известный российский футбольный тренерсчитает, что сборная Англии является одним из главных фаворитов Евро-2024.

«Англия — один из главных фаворитов Евро. Вы посмотрите, какой у них состав. Практически все игроки на ведущих ролях в своих клубах. Клубы АПЛ — это в целом одни из самых сильных клубов. Потому у них и такая сильная команда.

Если в команде есть топ-игроки, значит, из неё можно что-то сделать. Нет игроков топ-уровня — никакой тренер не сможет ничего добиться», — сказал Сёмин «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах.