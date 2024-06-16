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    Букса о поражении сборной Польши: В таких соревнованиях важны только очки

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    Нападающий сборной Польши Адам Букса высказался о поражении своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (1:2). Форвард забил единственный гол в ворота Нидерландов.

    Адам Букса
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    Адам Букса

    «Я очень уважаю сборную Нидерландов, они провели фантастический матч. Но и мы показали хорошую игру. Мы были явными аутсайдерами не только в этой игре, но и вообще в этой группе, так что, думаю, мы можем гордиться своей сегодняшней игрой. Но, конечно, в таких соревнованиях важны только очки.

    Я очень счастлив, что забил этот гол. Я всегда мечтал играть на таких турнирах, так что забить здесь — отличная история для меня. Но у меня смешанные эмоции, потому что, забив первый гол, мы пропустили два и не набрали ни одного очка. Тем не менее опыт был отличным, и я хочу ещё», — приводит слова Буксы пресс-служба УЕФА.

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