2-й таймИталия — АлбанияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииИталия — Албания. Онлайн
  • 22:27
    • Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
  • 20:56
    • Испания разбила Хорватию в матче Евро-2024
  • 19:10
    • Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро
  • 17:55
    • Швейцария победила Венгрию
  • 17:20
    • Нигматуллин перешел в «Рубин»
    Все новости спорта

    Де ла Фуэнте: Наша цель — пройти очень далеко. Но нельзя терять голову

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Хорватии
    Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте подвел итог матча против Хорватии (3:0).

    Луис де ла Фуэнте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис де ла Фуэнте

    «Я очень доволен. Особенно доволен теми, кто так трудился: во-первых, игроками. Они трудились, очень хорошо работали. Лучшие в мире. Наша команда — большая семья. Очень рад за испанцев, которые гордятся нами сегодня. Но нужно не терять голову. Через пять дней очень важный матч. Нужно порадоваться, но сохранять спокойствие. Наша цель — пройти очень далеко. Но нельзя терять голову.

    Я очень спокоен, доволен тем, как справились все игроки. Очень высокий уровень на всех позициях. У нас по два, иногда по три игрока на позицию. Очень доволен всеми центральными защитниками, что у нас есть. Играть будут те, кто лучше. Нам очень повезло иметь такой набор игроков.

    Очень солидное выступление — во всех аспектах игры. В обороне мы были очень хороши, очень хорошо защищались против Хорватии, одной из лучших сборных мира. Мы контролировали игру, действовали так, как должны на этом уровне, ведь у нас очень молодая команда — многие играют на Евро впервые. Мы были сфокусированы», — приводит слова де ла Фуэнте Sports.

    Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

    В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Албания создаст проблем Италии
  • Италия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Пантерз» покончат с «Ойлерз» в матче №4
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Овьедо — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панама — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры