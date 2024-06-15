Де ла Фуэнте: Наша цель — пройти очень далеко. Но нельзя терять голову

Главный тренер сборной Испанииподвел итог матча против Хорватии (3:0).

«Я очень доволен. Особенно доволен теми, кто так трудился: во-первых, игроками. Они трудились, очень хорошо работали. Лучшие в мире. Наша команда — большая семья. Очень рад за испанцев, которые гордятся нами сегодня. Но нужно не терять голову. Через пять дней очень важный матч. Нужно порадоваться, но сохранять спокойствие. Наша цель — пройти очень далеко. Но нельзя терять голову.

Я очень спокоен, доволен тем, как справились все игроки. Очень высокий уровень на всех позициях. У нас по два, иногда по три игрока на позицию. Очень доволен всеми центральными защитниками, что у нас есть. Играть будут те, кто лучше. Нам очень повезло иметь такой набор игроков.

Очень солидное выступление — во всех аспектах игры. В обороне мы были очень хороши, очень хорошо защищались против Хорватии, одной из лучших сборных мира. Мы контролировали игру, действовали так, как должны на этом уровне, ведь у нас очень молодая команда — многие играют на Евро впервые. Мы были сфокусированы», — приводит слова де ла Фуэнте Sports.

Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.