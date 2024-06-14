Усман Дембеле: Внутри команды не обсуждаем, что мы фавориты Евро-2024

Крайний полузащитник сборной Франциипрокомментировал высказывание экспертов, что его сборная является главным фаворитом Евро-2024.

«Фавориты? Лично мы не обсуждаем это с командой. Если нам говорят, что мы фавориты, мы просто соглашаемся с этим. Правда — на поле. Вы можете столкнуться с командой, которая не даёт вам покоя, а вы уходите в отпуск. Мы сосредоточены на поле.

Мы все вместе собираемся посмотреть первые матчи. Мы наслаждаемся этим и готовимся к Австрии. Тренер прикладывает много усилий на занятиях. Мы спокойны и сконцентрированы», — цитирует Дембеле RMS Sport.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Чепионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Франция будет играть в группе D с сборными Австрии, Нидерландов и Польши. На прошлом Евро команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии (3:3, 4:5 пен).