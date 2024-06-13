Терзич объяснил свой уход из «Боруссии»

Бывший главный тренер дортмундскойпрокомментировал решение покинуть свой пост.

«Я попросил ответственных о беседе после нашего финала на "Уэмбли", потому что после девяти лет в "Боруссии", включая шесть лет в тренерской команде и два с половиной года в качестве главного тренера, у меня сложилось ощущение, что предстоящий рестарт будет сопровождаться новым человеком со стороны.

Любой, кто меня знает, понимает, что во время принятия решений в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца. Но даже после интенсивных обсуждений мое решение не изменилось. Я всегда желаю "Боруссии" всего наилучшего, говорю спасибо и до свидания», — цитирует Терзича клубная пресс-служба.

«Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024.

Терзич возглавил клуб летом 2022 года и смог вывести его в финал Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона, где проиграл «Реалу» (0:2).