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    Терзич объяснил свой уход из «Боруссии»

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    Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал решение покинуть свой пост.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «Я попросил ответственных о беседе после нашего финала на "Уэмбли", потому что после девяти лет в "Боруссии", включая шесть лет в тренерской команде и два с половиной года в качестве главного тренера, у меня сложилось ощущение, что предстоящий рестарт будет сопровождаться новым человеком со стороны.

    Любой, кто меня знает, понимает, что во время принятия решений в течение последних нескольких недель в моей груди бились два сердца. Но даже после интенсивных обсуждений мое решение не изменилось. Я всегда желаю "Боруссии" всего наилучшего, говорю спасибо и до свидания», — цитирует Терзича клубная пресс-служба.

    «Боруссия» заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2023/2024.

    Терзич возглавил клуб летом 2022 года и смог вывести его в финал Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона, где проиграл «Реалу» (0:2).

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