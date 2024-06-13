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    Кафанов заявил, что считает Карпина первопроходцем

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о работе Валерия Карпина. Он объяснил, почему считает специалиста первопроходцем в российском футболе.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Футбол ведь сильно поменялся, стал более быстрым, более интенсивным. Стало больше единоборств, больше прессинга. Надо думать быстрее, быстрее принимать решения. Тренеру — в том числе.

    Если вы посмотрите матчи Лиги чемпионов начиная с четвертьфинала до финала, так играют все восемь команд. Вратари рискуют, их накрывают, они все равно играют в такой футбол. Мы тоже так или иначе к этому придем. Просто быть первопроходцем очень трудно. А в России Карпин первый», — сказал Кафанов RT на русском.

    Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

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