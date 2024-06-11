Романцев высказался о шестом титуле «Зенита»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной Россиирассказал, как относится к шестому подряд чемпионству «Зенита».

«Хочу напомнить: сильных не любят только слабые. Лично мне этот чемпионат очень понравился своей непредсказуемостью и борьбой до последних минут, на что болельщики отреагировали полными трибунами. А еще он запомнился острейшей конкуренцией, которую составили "Зениту" "Краснодар" и рванувшее на финише "Динамо".

Может, поэтому комментатор Геннадий Орлов как-то пошутил, что золота никто не заслужил, поскольку оно могло достаться любому из этой троицы. Но его забрала команда Семака, которая, правда, не показала былой мощи и стабильности. Но в борьбе за чемпионство у нее были достойные противники, что говорит о появлении клубов, способных и завтра вновь биться только за победу в турнире. А если это случится, то и следующий сезон пройдет по такому же боевому сценарию, как нынешний. Разговоры же об обедневшем чемпионате — не более чем обычное нытье скептиков, которые во всем ищут только негатив», — сказал Романцев в интервью «СЭ».

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