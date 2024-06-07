Мерсон об Англии на Евро-2024: Саутгейту необходимо выиграть этот турнир

Экс-полузащитник сборнойвысказался о перспективах национальной команды на Евро-2024.

«В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет (международный) турнир. Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем (международный) турнир. Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время.

Я знаю, что на нашем пути были невероятные команды и игроки, но в футболе все зависит от текущего момента. Если посмотреть на другие страны, такие, как Испания, Италия и Германия, то увидите, что они не наполнены игроками мирового класса.

У нас есть один из лучших нападающих в мире — Гарри Кейн. У нас есть Фил Фоден, который является одним из лучших игроков в мире. Джуд Беллингем — один из лучших в мире. Деклан Райс — один из лучших на своей позиции. Я бы даже сказал, что Кайл Уокер — один из лучших правых защитников в мире.

У нас есть игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях. Саутгейту необходимо выиграть этот турнир. Не должно быть планов на следующий чемпионат мира или что-то в этом смысле. Ему нужно привезти трофей домой», — сказал Мерсон Sky Sports.

Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Словении, Сербии и Дании.