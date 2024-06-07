ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиЮбилейное скудетто «Интера», сказка «Болоньи» и падение «Наполи». Итоги сезона в Серии А
  • 21:55
    • Дубль Чалова помог сборной России разгромить Беларусь
  • 20:14
    • Алькарас стал финалистом «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Мерсон об Англии на Евро-2024: Саутгейту необходимо выиграть этот турнир

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Экс-полузащитник сборной Англии Пол Мерсон высказался о перспективах национальной команды на Евро-2024.

    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт — главный тренер сборной Англии

    «В своей жизни я, честно говоря, думал, что Англия никогда не выиграет (международный) турнир. Но я смотрю на команду, которую выбрал Гарет Саутгейт, и если мы не выиграем Евро, я не думаю, что мы вообще когда-либо выиграем (международный) турнир. Это лучшая возможность, которая была у Англии за такое долгое время.

    Я знаю, что на нашем пути были невероятные команды и игроки, но в футболе все зависит от текущего момента. Если посмотреть на другие страны, такие, как Испания, Италия и Германия, то увидите, что они не наполнены игроками мирового класса.

    У нас есть один из лучших нападающих в мире — Гарри Кейн. У нас есть Фил Фоден, который является одним из лучших игроков в мире. Джуд Беллингем — один из лучших в мире. Деклан Райс — один из лучших на своей позиции. Я бы даже сказал, что Кайл Уокер — один из лучших правых защитников в мире.

  • На пути к Евро. Трагедия Грилиша, забивные голландцы и прическа Мюллера
  • Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • У нас есть игроки, которые являются лучшими в мире на своих позициях. Саутгейту необходимо выиграть этот турнир. Не должно быть планов на следующий чемпионат мира или что-то в этом смысле. Ему нужно привезти трофей домой», — сказал Мерсон Sky Sports.

    Чемпионат Европы 2024-го года стартует 14-го июня и закончится 14-го июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Словении, Сербии и Дании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцы будут доминировать
  • Германия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Исландия пободается с англичанами
  • Англия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • С голами проблем не ждите!
  • Польша — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры