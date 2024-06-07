Чехия — Мальта: счет матча 7:1, обзор голов

разгромила(7:1) в товарищеском матче.

В составе чешской сборной дублем отметились Давид Юрасек и Моймир Хитил. Еще по голу забили Антонин Барак с пенальти, Ондржей Лингр и Вацлав Черны.

Единственный гол у Мальты забил Пол Мбонг на 59-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Чехия — Мальта 7:1 Голы: 1:0 Антонин Барак (пенальти) (6'), 2:0 Моймир Хитил (44'), 3:0 Давид Юрасек (47'), 4:0 Моймир Хитил (58'), 4:1 Пол Мбонг (59'), 5:1 Ондржей Лингр (71'), 6:1 Матей Юрасек (86'), 7:1 Вацлав Черны (89') Чехия: Матей Коварж (Витезслав Ярош, 46'), Мартин Витик, Робин Гранач, Давид Зима, Владимир Цоуфаль (Томаш Вичек, 63'), Антонин Барак (Ондржей Лингр, 56'), Михал Садилек, Павел Шульц, Давид Юрасек (Матей Юрасек, 63'), Моймир Хитил (Лукаш Черв, 79'), Томаш Хоры (Вацлав Черны, 62') Мальта: Анри Бонелло, Жан Борг, Энрико Пепе (Зак Мускат, 49'), Стив Борг (Курт Шоу, 77'), Кемар Райд (Александер Сатариано, 46'), Райан Камензули (Хуан Корбалан, 69'), Тедди Теума (Джейк Грек, 77'), Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Пол Мбонг, Стивен Пизани (Matias Nicolas Garcia, 69') Удаление: Джозеф Мбонг (84')

В следующем матче Чехия сыграет против Северной Македонией 10-го июня, а Мальта встретится с Грецией 11-го числа.