ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне ИндзагиЮбилейное скудетто «Интера», сказка «Болоньи» и падение «Наполи». Итоги сезона в Серии А
  • 21:55
    • Дубль Чалова помог сборной России разгромить Беларусь
  • 20:14
    • Алькарас стал финалистом «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Чехия забила 7 голов в ворота Мальты

    Чехия — Мальта: счет матча 7:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Чехии Сборная Мальты
    Чехия разгромила Мальту (7:1) в товарищеском матче.

    Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия

    В составе чешской сборной дублем отметились Давид Юрасек и Моймир Хитил. Еще по голу забили Антонин Барак с пенальти, Ондржей Лингр и Вацлав Черны.

    Единственный гол у Мальты забил Пол Мбонг на 59-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Чехия — Мальта 7:1
    Голы: 1:0 Антонин Барак (пенальти) (6'), 2:0 Моймир Хитил (44'), 3:0 Давид Юрасек (47'), 4:0 Моймир Хитил (58'), 4:1 Пол Мбонг (59'), 5:1 Ондржей Лингр (71'), 6:1 Матей Юрасек (86'), 7:1 Вацлав Черны (89') Чехия: Матей Коварж (Витезслав Ярош, 46'), Мартин Витик, Робин Гранач, Давид Зима, Владимир Цоуфаль (Томаш Вичек, 63'), Антонин Барак (Ондржей Лингр, 56'), Михал Садилек, Павел Шульц, Давид Юрасек (Матей Юрасек, 63'), Моймир Хитил (Лукаш Черв, 79'), Томаш Хоры (Вацлав Черны, 62') Мальта: Анри Бонелло, Жан Борг, Энрико Пепе (Зак Мускат, 49'), Стив Борг (Курт Шоу, 77'), Кемар Райд (Александер Сатариано, 46'), Райан Камензули (Хуан Корбалан, 69'), Тедди Теума (Джейк Грек, 77'), Мэттью Гийомье, Джозеф Мбонг, Пол Мбонг, Стивен Пизани (Matias Nicolas Garcia, 69') Удаление: Джозеф Мбонг (84')

    В следующем матче Чехия сыграет против Северной Македонией 10-го июня, а Мальта встретится с Грецией 11-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Немцы будут доминировать
  • Германия — Греция. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Исландия пободается с англичанами
  • Англия — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • С голами проблем не ждите!
  • Польша — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Англия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Польша — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2024
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Овьедо — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры