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    Политевич: Если брать рейтинг или на бумаге — Россия фаворит, но на поле завтра посмотрим

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    Капитан сборной Беларуси Сергей Политевич высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

    Сергей Политевич
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    Сергей Политевич

    «Если брать рейтинг или на бумаге — Россия фаворит. На поле завтра посмотрим. Мы посмотрели много матчей сборной России. Понимаем, во что играет команда, на что она способна. Мы дома давно не играли, для нас результат важен, постараемся предоставить свои контраргументы

    Все, с кем я играл в России, идут к закату. Сейчас близких лиц в этой команде для меня нет.

    Завтра особенный вечер. Спортсмен всегда пытается абстрагироваться от этого, потому что это дополнительное давление. Не хочется, чтобы завтра коленки тряслись. Ждём хорошую атмосферу. Понимаем, что люди ждут от нас хорошей игры», — приводит слова Политевича «Чемпионат».

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