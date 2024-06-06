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    Нагельсман назвал главных фаворитов Евро-2024

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    « За то короткое время, что я работаю тренером сборной, я пережил и взлеты, и падения.

    Поражения от сборных Турции и Австрии, реакция на них в виде побед над командами Франции и Нидерландов — это эмоциональное путешествие, в котором было создано что‑то хорошее, объединяющее. Футболисты боролись за меня, я не чувствовал ни малейшего сомнения в моей работе. Всё это трогало мое сердце.

    Тренер практически не может отказаться от работы в сборной, потому что подобная возможность вряд ли представится еще раз. И уж точно не с перспективной поработать на чемпионате Европы в твоей стране. Эта мысль оказала большое влияние на мое решение согласиться на эту должность.

    Да, я думал о том, каковы будут последствия, если на Евро все пойдет не так, как хотелось бы. Но у меня была и остается уверенность, что мы можем добиться многого.

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    • Понимаю, что 84 миллиона немцев будут любить меня в ближайшие недели только в том случае, если мы хорошо проведем домашний турнир. Но я знаю, что люди, которые важны для меня, будут любить меня и в том случае, если мы не добьемся успеха.

    Главные фавориты турнира? С точки зрения общего потенциала — Франция, Англия и Испания. Но не стоит забывать, что французов мы обыграли дважды. Это не значит, что мы лучше, но это показывает, что можем быть лучшими», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба Немецкого футбольного союза.

    Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

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